Herbstferien im Kinder- und Jugendzentrum FrESch

Schildgen (vsch). Das Kinder- und Jugendzentrum FrESch, in Kooperation mit der pädagogischen Übermittagsbetreuung KleeFrESch, bietet den Kids wieder in der ersten Herbstferienwoche ein spannendes und abwechslungsreiches Ferienprogramm unter der Leitung qualifizierter Betreuung an.

Das Programm richtet sich an alle Kinder und Jugendliche zwischen acht und 15 Jahren und findet täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr statt.

Thema ist "Die vier Elemente", Feuer, Luft, Erde, Wasser und beinhaltet spannende sowie spielerische, themenbezogene Tage. Am Freitag wird die gemeinsame Woche mit einem Ausflug zum "Neulandpark" in Leverkusen ab.

Infos und Anmeldung: Kinder- und Jugendzentrum FrESch, Am Schild 33, 02202-85665, www.fresch.net