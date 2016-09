Weinfest in Oberodenthal

Oberodenthal (vsch). Auch in diesem Jahr, am Samstag, 17. September, veranstaltet die Karnevalsgruppe "Echte Fründe" das nun siebte Oberodenthaler Weinfest. Los geht es ab 18 Uhr in der Straße Wirtsspezard in Odenthal-Scheuren.

Die Kinder können Stockbrot backen und ein Bühnenprogramm mit Live Musik der Band "Mundrock" runden den Abend ab.

Höhepunkt des Abends wird wieder die Wahl der vierten Oberodenthaler Weinkönigin werden, wo sich die Damen bei verschieden Spielen auf der Bühne einer harten männlichen Jury, in diesem Jahr bestehend aus Landwirten" aus Oberodenthal stellen müssen.



Programm:

19 Uhr: Eröffnung durch Winzer Klaus Herr, Weinkönig Ralf Habben aus 2016, stellv. Bürgermeisterin Frau Tang, Echte Fründe Sven Jansen.

19.30 Uhr: Beginn Spiele zur Wahl der Weinkönigin.

20.30 Live Musik der Band "Mundrock".

21.30 Krönung Weinkönigin durch Rainer Deppe MdL, stellv. Bürgermeisterin Frau Tang, Jury, Echte Fründe.

22 Uhr: Musik.