Stadt- und Kulturfest

Bergisch Gladbach (kli). "Den Konrad-Adenauer-Platz hab ich noch nie so voll gesehen", so die Meinung eines Besuchers, der am Samstagabend die musikalischen Highlights des Stadtfestes genoss und der nach eigenen Bekunden schon viele Veranstaltungen auf dem Platz vor dem Rathaus gesehen hat.

Eine Besucherin war begeistert, weil das Fest diesmal die gesamte Fußgängerzone vom Driescher Kreisel bis zum Forum und rund um den Bergischen Löwen tatsächlich mit Leben erfüllt hat.

Wo man hinsah, nur fröhliche Gesichter, ob bei den Antikmarktbestellern, den Gewerbetreibenden auf der unteren und oberen Hauptstraße, den Anbietern fremder Küchenkunst im Rahmen des Street Food Festivals - alle waren zufrieden. Die Vereine zeigten ihre Können vor großem Publikum und die Sonne jagte ihre Strahlen auf die bergisch Gladbacher City, dass es nur so eine Freude war.

Dazu der Vorstandsvorsitzende der IG Stadtmitte, Dr. Alexander von Petersenn: "Wir hatten unglaubliches Glück mit dem Wetter, perfekt für den verkaufsoffenen Sonntag und ich habe noch keine negativen Stimmen gehört".

Und Rolf Becker von der becom-agentur ergänzt: " Ich bin überglücklich, dass es so gelaufen ist, es war ein harmonisches Fest bei bestem Wetter."