Herbstkirmes in Kürten-Olpe - Herbstliches Hexentreiben

130 Jahre schon gibt es in Olpe die "Einigkeit" - einer der ältesten und traditionsreichsten Vereine in dem kleinen Dorf der musikalischen Gemeinde Kürten, die seit einigen Jahren den Zusatz "Stockhausen-Gemeinde" trägt. Ein Indiz für die kulturelle Vielfältigkeit in den zugehörigen Kirchdörfern mit den insgesamt 5 Blasorchestern und zahlreichen Chören.

Die Herbstkirmes ist eine Herzensangelegenheit für die Olper Musiker. Man müsste mal die Stunden der Vorbereitung, des Aufbaus, die Tage der Veranstaltungen und den Abbau im Anschluss zusammenzählen - man käme auf eine Zahl, die vermutlich Monate umfasst. Und das alles neben bzw. nach der Arbeit. Und das alles in erster Linie für die Olper aber natürlich auch für alle anderen Gäste.

In diesem Jahr findet die Kirmes zum 43. Mal statt - eine liebgewonnene Tradition - das bedeutet laut Definition: "die Weitergabe von Handlungsmustern in Form von Gepflogenheiten, Sitten und Bräuchen. Tradition geschieht innerhalb einer Gruppe oder zwischen Generationen".

Das ist das nächste Schlagwort, das 2016 im Fokus der Veranstaltung steht. Viele heutige Musiker sind die Nachfahren der einstigen Vereinsgründer und vieler ehemaliger Mitglieder - jeder Einzelne hat die Vereinsgeschichte musikalisch und auch durch die individuelle Persönlichkeit mitgeprägt. Einer dieser Nachkommen blickt in diesem Jahr auf insgesamt 50 Jahre aktive Musikausübung zurück.

Ein halbes Jahrhundert - sozusagen "Goldene Hochzeit" mit dem Musikverein. Nicht ganz soviel, aber auch eine stattliche Anzahl an Jahren haben 8 weitere Mitglieder zu verbuchen, die ebenfalls für langjährige Musikausübung geehrt werden - insgesamt 220 Jahre! Diese Ehrungen finden immer am Konzertabend im Rahmen der Herbstkirmes statt - dem Stiftungsfest des MVE.