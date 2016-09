Per Pedale ins verborgene Land

Kürten (vsch). Es braucht nicht mehr als zwei Räder und eine Anmeldung, um von Kürten aus zum Festival "unverDHÜNNT 2016" zu kommen.

Die BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) organisiert eine geführte Sternfahrt mit dem Fahrrad zu dem Ereignis, das nur alle drei Jahre stattfindet.

Am Sonntag, 18. September, öffnet der Wupperverband für einen Tag wieder die Tore der sonst streng abgeriegelten Schutzzone 1 des Wasserschutzgebiets rund um die Große Dhünntalsperre. An diesem Tag haben Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, auf ein Teilstück der normalerweise "verborgenen Wege" sich die einzigartige Landschaft zu erradeln, in der ihr Trinkwasser gewonnen wird.

Los geht es um 9.30 Uhr in Bechen auf dem Parkplatz "Am Esel", Bürgermeister Willi Heider gibt den Startschuss. Mitradeln kann jedoch nur, wer eine Anmeldebestätigung erhalten hat. Denn zum Schutz von Natur und Wasser ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt.

Infos: 02267-686-544, tobias.hamboecker@bergische-energie.de . Es gibt von der BEW zuerst ein Glas frisches, kristallklares und köstliches Trinkwasser direkt aus der Trinkwasserbar.