SGV-Treffpunkt geändert

Die Abteilung Bergneustadt des Sauerländischen Gebirgsvereins lädt am Sonntag, 18. September, zur Wanderung zum Einlaufstollen der Brucher ein. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Wanderparkplatz Marienheide-Rodt und nicht, wie im ANZEIGEN-ECHO veröffentlicht, auf Metabolon in Lindlar. Weitere Infos beim Wanderführer Paul Blöink, Tel. 0 22 61/7 07 99 56.