Bever-Talsperre: Bürger haben tote Fische beobachtet

Oberberg. Die für den September ungewöhnlich lang andauernd hohen Temperaturen fordern derzeit an der Bever-Talsperre ihren Tribut.

Besorgte Bürger hatten sich beim Wupperverband gemeldet und mitgeteilt, dass sie tote Fische beobachtet haben.

Der Talsperrenbetrieb des Wupperverbandes war daher in den letzten beiden Tagen verstärkt zu Kontrollen auf der Bever-Talsperre vor Ort. Dabei wurden etwa 100 an der Oberfläche treibende tote Fische entdeckt und vom Talsperrenbetrieb geborgen.

Kein Hinweis auf Wasserverschmutzung - Wasserqualität ist nicht beeinträchtigt

Wie die aktuellen Wasseruntersuchungen des Wupperverbandes ergaben, gibt es keinen Hinweis auf eine Verschmutzung der Talsperre oder eine Beeinträchtigung der Wasserqualität. Für Freizeit- oder Badegäste besteht keine Gefährdung, das Baden an den ausgewiesenen Badestellen ist weiterhin möglich.

Bei den Fischen handelt es sich um Kleine Maränen, eine Fischart, die in der Tiefe der Talsperre lebt.

Ursache für das Sterben von Kleinen Maränen an der Bever-Talsperre ist die anhaltende warme Wetterlage. Das Tiefenwasser der Talsperre weist am Ende des Sommers geringe Sauerstoffkonzentrationen auf und drängt die Fische daher in die oberflächennahen Wasserschichten. Das Oberflächenwasser ist allerdings für die an kalte, tiefe Seen angepasste Fischart zu warm. Daher verenden einige Kleine Maränen aufgrund von physiologischem Stress. Eine Entspannung der Situation wird mit dem Wetterumschwung in den kommenden Tagen erwartet.

Das Phänomen betrifft ausschließlich die Fischart der Kleinen Maräne. Diese kommen in der Talsperre häufig vor. Eine Verschlechterung des Fischbestands der Bever-Talsperre insgesamt ist nach bisherigem Kenntnisstand durch die derzeitige Situation nicht zu befürchten.

An anderen Talsperren hat der Wupperverband bisher keine toten Fische gesichtet.

Der Verband wird die Situation in der Bever-Talsperre weiter intensiv bei Patrouillenfahrten beobachten.