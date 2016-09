Dürscheid (vsch). Es war einmal ... Im fernen Land Bandland wo eine kleine Klarinette sich in eine stattliche Trompete verliebt hatte. Leider durften sich die beiden Jungverliebten aber niemals treffen, denn ihre Familien waren verfeindet. Ein tiefer reißender Fluss trennte die beiden Familien und ...

Wer wissen möchte wie es weitergeht, geht zum Kinderkonzert in Dürscheid. In dem Märchenstück Bandland werden alle Instrumente und ihre Familien von einem Erzähler vorgestellt bevor das Blasorchester unter Leitung von Christian Wiedemann diese präsentiert. Im Anschluss wird das Jugendorchester unter Leitung von Roland Pütz alle Jugendlichen mit einigen kleinen Stücken erfreuen, aber auch für alle Interessantes berichten.

Das Konzert startet am Sonntag, 18. September um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle in Kürten-Dürscheid. Im Anschluss ist Gelegenheit für alle, die Instrumente auszuprobieren. Ausserdem werden Kaffee und Kuchen angeboten, um die ein oder andere Frage zu klären.