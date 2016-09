Grüße aus Rio

Oberberg. Zwei Bergneustädter grüßen das ANZEIGEN-ECHO und seine Leser aus dem Maracana-Stadion in Rio von den Paralympics: der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Beucher, sowie Kevin Müller, Pressereferent Leistungssport & Paralympics. Bereits zahlreiche Gold-, Silber- und Bronzemedaillen konnten die beiden Bergneustädter bejubeln. Das deutsche Team ist gut in Form und begeistert mit seinen Leistungen nicht nur die Deutschen. Daumen drücken für weitere Medaillen ist angesagt. "Endspurt ist angesagt. Noch zwei Wettkampftage und am Sonntag dann die Abschlussfeier", so Kevin Müller.