Kreistierschau: Erlebnis und Unterhaltung

Bergisch Gladbach. Die Kreistierschau bietet den Züchtern die Gelegenheit, einem breiten Publikum die ganze Vielfalt der heimischen Landwirtschaft zu präsentieren und den Besuchern wissenswerte Informationen rund um die Themen Tierhaltung und -zucht zu vermitteln.

Damit soll die Öffentlichkeit für die landwirtschaftliche Arbeit sensibilisiert und der zunehmenden Entfremdung entgegen gewirkt werden. Schließlich gibt es im Rheinisch-Bergischen Kreis circa 17.000 Rinder, 4.500 Pferde und 5.200 Schafe. Auf der Kreistierschau lassen sich zahlreiche Tierrassen hautnah erleben, die viele Kinder oftmals nur noch aus dem Fernsehen kennen. Das ist ein echtes Erlebnis für die ganze Familie.



Die Wettbewerbe

Darüber hinaus verfolgen die gut 160 Züchter bei der Schau jedoch ein weiteres wichtiges Ziel: Sie stellen sich dem Wettbewerb mit den anderen Züchtern. In diesem Jahr werden beispielsweise 100 Milchkühe, 25 Ziegen sowie zahlreiche Kleintiere wie Geflügel oder Kaninchen gezeigt. Außerdem zeigen 30 Jungzüchter mit ihren Tieren ihr Können.

So bietet sich die Gelegenheit, sich zu vergleichen und auszutauschen. Damit liefert die Schau wichtige Impulse für das weitere Vorgehen bei der Zucht. Denn die ganzheitliche Betrachtung der Tiere nimmt Abstand von der sogenannten "Turbo-Kuh", bei der nur Leistung und Produktion im Fokus stehen. Vielmehr werden bei der Kreistierschau Aspekte wie ein guter Körperbau und eine allgemeine gute Gesundheit bewertet. Neben dem Stolz über die Auszeichnung eines Tieres tragen die prämierten Tiere zudem maßgeblich zur Wertsteigerung der Zuchtbetriebe bei und sind somit ein wichtiger Faktor für den betrieblichen Erfolg der Bauernhöfe.



Hintergrund

Die Kreistierschau findet alle vier Jahre statt und richtete sich in der Vergangenheit an ein Fachpublikum. Dies hat sich in den letzten Jahren geändert: Heute steht verstärkt die Sensibilisierung eines breiten Publikums für die Themen der Landwirtschaft sowie der Tierzucht im Fokus.

Mit seinem vielfältigen Rahmenprogramm und der großen Rassenvielfalt ist die Kreistierschau mittlerweile ein einzigartiger Anziehungspunkt für die ganze Familie geworden.

Als regionales Ereignis wechselt die Schau jährlich zwischen dem Oberbergischen Kreis, dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Kreis Mettmann und dem Rheinisch-Bergischen Kreis.

Zum zweiten Mal nach 2012 findet die Schau in diesem Jahr auf dem Hebborner Hof in Bergisch Gladbach statt. Veranstalter sind die Züchterzentrale, der Rheinisch-Bergische Kreis sowie die Kreisbauernschaft, die beispielsweise den Erntedankempfang zur Eröffnung der Schau ausrichtet.

Folgende Züchter stehen Ihnen im Vorfeld der Kreistierschau für ein Gespräch zur Verfügung:

Fleischrinder:

Dr. Wilfried Jörgens, Leye 3, 51399 Burscheid, 02174-63121

Rainer Viersbach, Hachenberger Weg 69, 51515 Kürten, 0179-8013753

Dirk Krückeberg, Wolfsheideweg 20, 51503 Rösrath, 02205-3184



Milchrinder:

Eberhard Brochhaus, Oberbersten 3, 51515 Kürten, 02268-2936

Christoph Hamacher, Kochsfeld 39, 51515 Kürten, 0160-96484130

Bernd Hielscher, Krähwinkel 9, 42799 Leichlingen-Witzhelden, 02174-3455

Hans-Georg Theunissen, Hülsensteeg, 51515 Kürten, 02268-2683

Markus Siebel, Kleinbruch, 51399 Burscheid, 02174-61827



Imker:

Albert Wienstroer, Dorfstr. 5, 51491 Overath 02207-5525



Kaninchen:

Bruno Lorkowski, Kirchfeld 3, 51427 Bergisch Gladbach, 02204-66472



Geflügel:

Paul Olstowski, Röttgerweg 7, 51371 Leverkusen, 0214-22093



Pferde:

Ulrich Pütz, Oberhagen 20, 42929 Wermelskirchen

Josef Borsbach, Beningsfeld, Bergisch Gladbach-Refrath 02204-68200

Hans Giesen, Nussbaum 1, 51519 Odenthal, 02207-6653



Schafe:

Dr. Alexandra Broich, Kotterhof 55, 51515 Kürten, 0160-96600927



Ziegen:

Dr. Gerlinde Jux-Straatmann, 51491 Overath, 02204-72425