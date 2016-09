Ein Baum geht auf Tournee

gh. Oberberg. Einen in seiner Art wohl einzigartigen Baum, der noch bis Ende September im Foyer des Kreishauses zu bestaunen ist, schickte Landrat Jochen Hagt im Beisein zahlreicher Gäste mit den Worten "Das Thema Sucht ist immer aktuell, wird aber oft verleugnet oder verdrängt", auf Reisen. Der Baum ist eigentlich Mittelpunkt einer Dauerausstellung, die in Räumlichkeiten an der Dreibholzer Straße 23 im Wiehler Ortsteil Bielstein, seit 2013 für jedermann zu erleben ist.

Sie nennt sich "Lebens(um)wege" und behandelt das diffizile Thema Sucht in allen Facetten. Die Initiatoren dieser Ausstellung, die sich zum Verein zur Förderung der Suchtprävention im Oberbergischen Kreis zusammengeschlossen haben, wollen mit ihr über Süchte aufklären, die vielfältig und eben wie ein Baum verästelt sind. Sie reichen von Drogen- und Spielsucht über Alkohol- und Habsucht bis hin zur Arbeits- und Eifersucht.

Um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit noch mehr als bisher auf diese Ausstellung zu lenken, wird nun der Baum Werbeträger und in den kommenden Monaten in den Rathäusern der Kommunen Oberbergs zu sehen sein.

Zahlreiche Zusagen liegen dem Vorsitzenden des Vereins, Alexander Gadebusch, bereits vor. Er und seine ebenfalls ehrenamtlich tätigen Mitstreiter pflegen diese Ausstellung, die auf Erfahrungen von Süchtigen basiert.

"Wir sind gerne bereit, jederzeit Schulklassen, Vereine, und anderen Interessierte durch unsere Räumlichkeiten in Bielstein zu führen, um so Erkenntnisse hautnah zu vermitteln," sagte Alexander Gadebusch.

Landrat Jochen Hagt ergänzte: "Es ist unser Ziel, mit dieser Ausstellung über Süchte aufzuklären, ihnen nach Möglichkeit vorzubeugen und Wege aus ihnen aufzuzeigen. Daher habe ich gerne die Schirmherrschaft über sie zugesagt, präsentiert sie doch ungeschminkt und ehrlich".

Wer Termine zur Besichtigung vereinbaren oder Details erfahren möchte, findet entsprechende Infos unter www.lebensumwege.de.