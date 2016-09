Festliches Konzert zum Jubiläum in Immekeppel

Overath. Im Rahmen des Jubiläums "850 Jahre Immekeppel" findet am Sonntag, 25. September, um 18 Uhr im Sülztaler Dom - Sankt Lucia, Immekeppel ein festliches Konzert der Rheinisch Bergische Bläser Philharmonie Bensberg (RBB) unter der Leitung von Andreas Hilner und der Nachwuchsdirigentin Kerith Müller statt.

Die Bläser haben folgendes Programm vorgesehen: "Festliches Präludium op. 61, Missa Brevis, Jurassic Park Christina's Fantasy und das Phantom der Oper". Die Auswahl verspricht ein vielseitiges und anspruchsvolles Konzert.

Der Vereinsring Immekeppel lädt alle Einwohner von Immekeppel und Umgebung herzlich ein und freut sich auf die Gäste: Die RBB Bensberg, das sich als Blasorchester versteht, es bringt sinfonische, moderne und auch volkstümliche Blasmusik auf sehr hohem Niveau zu Gehör. Auch Soloauftritte von Orchestermitgliedern oder Gastmusikern, z.B. Klavier, Violine oder Gesang, stehen regelmäßig auf dem Konzertprogramm.

Der Dirgent Andreas Hilner wurde 1968 in Willich geboren. Er erhielt Klarinettenunterricht an der Musikschule der Stadt Krefeld bei Laszlo Dömötör. Es folgte das Studium für Klarinette an der Robert Schumann Musikhochschule Düsseldorf bei Professor Hermut Gießer, das er mit dem Konzertexamen abschloss. Gegenwärtig ist er Dozent an der Kunst- und Musikschule Brühl und lehrt an der Robert Schumann Musikhochschule Düsseldorf.

Die Nachwuchsdirigentin Kerith Müller musizierte bereits im frühen Kindesalter auf allem, was ihr unter die Finger kam. Seit 2011 ist sie als

Trompeterin festes Mitglied der Rheinisch-Bergischen Bläserphilharmonie Bensberg. Seit etwa zwei Jahren erhält sie gelegentlichen Unterricht im Fach Dirigieren bei Andreas Hilner und darf seither auch immer wieder vom Platz der Trompete an das Dirigentenpult wechseln.