Bergisch Gladach (uw). Tolle Bastelaktionen, lustige Kinderakionen, leckere Speisen und ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne. So präsentiert sich das Fest der Religionen und Kulturen in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal rund um die Gnadenkirche in Bergisch Gladbach.

Orientalische Klänge, indischer Tempeltanz, Griechischer Tanz, deutsche Chorgesänge machen unter anderm die kulturelle Mischung perfekt.

Ein Clown für Kids rundet den Nachmittag ab. Eingeläutet wird das Fest um zwölf Uhr mit einer kurzen geistlichen Einstimmung. Informationsstände rund um die Gnadenkirche, eine Dokumentarfilmpräsentation über Fair Trade oder eine Ausstellung zum Thema Asyl laden zum Nachdenken ein und stellen spannende Informationen bereit. Auch für den Gaumen gibt es einiges zu entdecken.

Zum Abschluss spielt die Band PAUL ab 17 Uhr im Wintergarten des Quirls Akustik-Rock.

Organisiert wird das Fest vom Arbeitskreis der Religionen und Kulturen, dem Mehrgenerationenhaus der Gnadenkirche Bergisch Gladbach und dem 1. Pfarrbezirk/Gnadenkirche. Der Erlös kommt der Verständigung und dem Zusammenseins zwischen den Religionen und Kulturen in der Region zugute.