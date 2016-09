"Kleiner Herbstwind Sausebraus"

Bensberg (uw). Mit dem Stück vom "kleinen Herbstwind Sausebraus" startet das Theater im Puppenpavillon in Bensberg (Kaule, Gelände der Johannes-Gutenberg-Realschule) in die farbenfrohe Jahreszeit. Es eignet sich für Kinder ab drei Jahre.

In dem Stück geht es darum, wie Sausebraus seine Freundin, die Blumenfee, vor der eifersüchtigen Winterjaga beschützt.

Die Vorstellungen finden statt: Samstag, 24. September, um 15 Uhr, am Samstag, 1. Oktober, um 15 Uhr, am Samstag, 8. Oktober, um 15 Uhr und am Samstag, 15. Oktober, um 15 Uhr. Kindergartengruppen können sich außerdem zu Sondervorstellungen (auch vormittags) anmelden.

Da es ein Mitmachstück ist, bei dem jedes Kind eine eigene Rolle spielen darf, ist das Platzangebot diesmal besonders eng begrenzt. Es wird daher dringend empfohlen, die Karten (7 und 8 Euro) verbindlich zu reservieren: Telefon: 0172-2456769 oder 02204-54636, sowie 15 Minuten vor Beginn der Vorstellung an der Tageskasse abzuholen.

Das Mindestalter von drei Jahren ist verbindlich, jüngere Kinder können nicht an der Vorstellung teilnehmen.