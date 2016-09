Bensberg tanzt in den goldenen Herbst

Von Viola Schmitz

Bensberg. Die Interessengemeinschaft Bensberger Handel und Gewerbe, IBH, nutzt den Herbst mit seiner Mischung aus Rot- und Goldtönen und verzaubert die Bensberger Innenstadt in einen schillernden Tanzsaal.

"Bensberg tanzt in den Herbst", so lautet das Motto des diesjährigen Herbstfestes am Samstag, 24. und Sonntag, 25. September im Herzen Bensbergs, erstmals ohne verkaufsoffenen Sonntag.

Zahlreiche Tanzgruppen, Tanzschulen und Vereine präsentieren sich nicht nur auf der Naturbühne, sondern auch mit Walking-Acts in der ehemaligen Fußgängerzone, um auch den letzten Tanzmuffel mit Musik und rhythmischen Bewegungen zu aktivieren.

Das Herbstfest beginnt am Samstag um 11 Uhr mit ungefähr 90 Ausstellern. Darunter Bensberger Händler, externe und viele neu dazu gewonnene Händler mit ganz besonderen Angeboten. Es gibt köstliche kulinarische Highlights allerlei Art und an beiden Tagen ein unterhaltsames Programm auf der Naturbühne sowie auf einer weiteren Bühne vor der Bensberger Bank.

In der Nikolausstraße spielen an beiden Tagen die "Viertakter", es gibt zahlreiche Aktionen und Unterhaltung für die Kinder und der Bensberger Geschenkgutschein wird an einem eigenen Stand mit einem Rabatt von 10 Prozent verkauft.

Die Leseratten unter uns werden bestimmt auf dem "Bensberger Bücherbasar" fündig und tun beim Kauf eines Buches noch etwas Wohltätiges, denn Eddi Stoffels sammelt in Rahmen des Bücherbasars für das Bensberger Kinderheim. Der Erlös kommt dem Kinderheim zu 100 Prozent zu Gute.

Auf der eigens für das Bensberger Herbstfest erstellten Internetseite www.herbstfest-bensberg.de können sich Interessierte über weitere Einzelheiten sowie das Programm des Festwochenendes informieren.