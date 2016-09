Projektwoche in der Ganztagsrealschule

Odenthal. Mit tollen Ergebnissen ging die Projektwoche der Ganztagsrealschule Odenthal zu Ende. Die Schüler konnten in unterschiedliche Bereiche hinein schnuppern.

Themenschwerpunkte waren Sport, Tiere, Ernährung, Theater, Tanz und Mode, Gesellschaftsspiele, die Römerzeit, Modellbau und Fotografie sowie eine Online-Schülerzeitung. In unterschiedlichen Gruppengrößen hatten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufen 5 bis 7 die Gelegenheit, spannende Themen kennenzulernen, sich kreativ einzubringen oder sich sportlich beim Fußball, Basketball oder Golfen auszutoben.

Geprägt durch Aktivität, theoretische und praktische Übungen machten sich die SchülerInnen an die Erarbeitung der mehr als 15 angebotenen Workshops. Sportlich wurden die Themen Fußball, Basketball, Tanz und Golfen angeboten, unterstützt durch den Golfclub Kürten, der Golfschule Clarks Golfworld und dem Ingenieurbüro Ingelo aus Lohmar.

Der Fantasie freien Lauf lassen und in andere Rollen schlüpfen konnten die TeilnehmerInnen in den Workshops "Mode aus Müll" oder dem Theater-Workshop. Durch eine Spende der Raiffeisenbank Kürten fanden Kunstinteressierte sowie Technikfreaks im "Roboterbau und Programmierung" oder "Modellbau - Gebäude der Zukunft" ihre Leidenschaft.

Ebenso wurden Projekte zum Thema "Ein Herz für Tiere" mit einem Besuch des Kölner Zoos, "Gesellschaftsspiele" und "Körper und Ernährung" in Verbindung mit dem Naturgut Ophoven angeboten. Die Erstellung einer Online-Schülerzeitung und eine Einführung in die Foto-Bearbeitung konnten die SchülerInnen in zwei kooperierenden Projekten erlernen.

Ein lang geplantes Projekt wurde in dieser Zeit ebenso umgesetzt. 20 Kinder durften die britische Insel besuchen und dort Leben und Sprache hautnah erleben. Die Ergebnisse wurden auf dem Schulfest auf dem Campus präsentiert - laufende Roboter, futuristische Modellbauten, Tanz-, Theaterdarbietungen und eine Modenschau in der Aula, die besten Gesellschaftsspiele und gesunde Köstlichkeiten konnten probiert werden. "Eine rundum gelungene Projektwoche", so Petra Hotopp, Schulleiterin der Ganztagsrealschule Odenthal, "in der unsere Schülerinnen und Schüler viel Neues und Interessantes erfahren konnten.