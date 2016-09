Turnhalle von Grund auf saniert

Von Werner Pütz

Heiligenhaus. Einhelliges Lob für die renovierte Turnhalle Heiligenhaus. Für die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Heiligenhaus und für die Sportler des HSV steht die Turnhalle seit Montag wieder offen.

Mit der Empfehlung des Leiters der Bauverwaltung Manfred Allmayer, bei der Renovierung nicht zu kleckern, sondern von Grund auf zu renovieren, sei man bestens beraten gewesen, sagte Bürgermeister Jörg Weigt mit ausdrücklichem Dank an dessen Team. Für die nächsten zehn Jahre jedenfalls habe Heiligenhaus eine optimale Einrichtung. Die Kosten von rund 26.000 Euro waren im gebotenen Rahmen geblieben.

Zum Gebäude berichtete Manfred Allmayer, das diese aus dem Jahre 1966 stamme und eine Grundfläche von 570 Quadratmeter aufweise. Die Einfeld-Turnhalle verfügt über zwei Geräteräume, zwei Umkleiden, zwei Dusch-/Waschräume, einen Sportleiterraum, zwei Lagerräume und einen Gebäudetechnikraum.

Genutzt wird die Halle von den Kindern der Grundschule und OGS von 8 bis15 Uhr, vom Heiligenhauser Sportverein und den Heiligenhauser Karnvevalsfreunden ab 15 Uhr bis 21.30 Uhr.

M. Allmayer: "Die Halle war vom 14. März bis 12. September gesperrt. In dieser Zeit sind die Vereine teilweise in der Gymnastikhalle der GGS Overath, in den umliegenden Turnhallen oder im OGS Gebäude Heiligenhaus ausgewichen. Neu geschaffen wurden übrigens auch die Rettungswege."

Hans Wester, Heiligenhauser CDU-Vertreter im Bauauschuss, lobte die Verantwortlichen der Stadt, dass sie dem Grundsatz nachgingen, das Vorhandene zu pflegen, damit es dauerhaften Bestand habe. Hier sei das im besten Sinne von der Bauverwaltung gemacht worden. Vom Rat der Stadt waren Ursula Maßen (Bündnis 90/Grüne) und Hermann Küsgen (FDP) anwesend.

Dem Lob für die jetzt zur Verfügung stehende Halle schlossen sich auch Schulleiter Jürgen Koch und Helmut Sicking (HSV) an. Letzterer hofft, dass die bei anderen Vereinen vorübergehend aktiven Heiligenhauser Sportler wieder an den Heimtort zurückkehren.