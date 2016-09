"Herzlichen Glückwunsch" an die Singgemeinschaft

Kürten (kli). Mit einem Konzert feierte die Singgemeinschaft Kürten ihr 50-jähriges Jubiläum im Bürgerhaus. Die Schar der Gratulanten und Besucher war groß und so konnte der Chor auf einen gut gefüllten Saal blicken.

Bürgermeister Heider lobte in seiner Ansprache die vielfältigen Aktivitäten, die der Chor neben seinen Konzerten in Kürten durchgeführt hat. Vom Weinfest über die Kirmes, den Gemeindechorfesten und die Weihnachtsmärkte ist die Singgemeinschaft in viele Aktivitäten des Gemeindelebens eingebunden. Besonders wurde auch die Integration der Asylbewerber angesprochen. Singen in der Singgemeinschaft doch seit einigen Monaten auch zwei Asylsuchende.

Thorsten Potthoff, der Vorsitzende der Sängerjugend und Mitglied im Präsidium des Chorverbandes NRW, überbrachte die Grüße des Landesverbandes. Auch er betonte in seiner Ansprache die Integrationsmöglichkeit des gemeinsamen Singens.

Er empfahl den Politikern aller Parteien und Gremien bei Streitigkeiten einmal gemeinsam zu singen. Das fördere das Gemeinschaftsgefühl, so wie es im Namen der SingGEMEINSCHAFT vorgegeben sei. Chorsingen sei eine Teambeschäftigung, bei der man aufeinander hören muss und keiner den anderen übertönen soll!

Das Konzert hatten die Verantwortlichen in vier Blöcke geteilt - Volkslieder - Schlager -kölsche Lieder und zum Schluss nochmals Volkslieder, die gemeinsam mit dem Publikum gesungen wurden. Marcus Müller hatte seinen Chor gut vorbereitet.

Es war ein gelungenes Jubiläum, das wie eine große Party gefeiert wurde. So blieben die Gäste trotz großer Hitze im Saal, lauschten dem Chor und sangen auch nach vier Stunden noch gemeinsam Volkslieder.