Oktober- und Schützenfest in der Steinbreche

Refrath. Am kommenden Wochenende, Samstag, 24. und Sonntag, 25. September, geht es wieder hoch her in Refrath, denn es findet das traditionelle Oktober- und Schützenfest der St. Hubertus Schützenbruderschaft Refrath 1926 in der Festhalle des "Haus Steinbreche" statt. Ein unterhaltsames Wochenende und ein Riesen-Spaß für Jung und Alt.



Das Programm

Samstag, 24. September:

15.45 Uhr - Antreten der Schützen auf dem Parkplatz der "Fleischerei Niedenhof"

16 Uhr - Abmarsch zum Abholen des Jungprinzen Boris

Biesdorf und des Königspaares Thomas und Marina Eckermann, Im Letsch 1a, Refrath (Eingang über Innenhof Gaststätte "Zur Schwalbe") begleitet durch das Tambourcorps Rot-Weiß Kleineichen und unter Mitwirkung einiger Refrather Ortsvereine

20 Uhr - Das Refrather Oktoberfest in der Festhalle des "Haus Steinbreche". Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet an der Abendkasse 12 Euro, im Vorverkauf 10 Euro. Die Veranstaltung findet zu Gunsten des Projektes "Asche für Kunstrasen" des SV Refrath/Frankenforst 1926 statt.

Sonntag, 25. September:

9.45 Uhr - Antreten der Schützen zum feierlichen Hochamt für die Lebenden und Verstorbenen der Bruderschaft in der Kirche St. Johann-Baptist mit anschließender Ehrung der Verstorbenen auf dem Friedhof.

15.30 Uhr - Empfang der auswärtigen Bruderschaften, Aufstellung zum Großen Festzug am Vereinslokal "Ewige Lanpe", Wilhelm-Klein-Straße.

16 Uhr - Großer Festzug. Parade an der Ecke Vürfels / Dolmanstraße. Zugweg: Wilhelm-Klein-Straße, Vürfelser Kaule, Vürfels, Im Höffgen, Am Ufer, Am Bach, Vürfels, Vürfelser Kaule, Wilhelm-Klein-Straße, Wingertsheide, Siebenmorgen, Dolmanstraße zu "Haus Steinbreche".

17 Uhr - Krönungsball im Saal "Haus Steinbreche".

19.30 Uhr - Feierliche Krönung des neuen Königs, Jungprinzen, Schülerprinzen und Bürgerkönigs. Eintritt frei.

Änderungen vorbehalten.

Infos zum Festwochenende und zu der St. Hubertus Schützenbruderschaft Refrath 1926 sind auf der Homepage der Bruderschaft zu finden: www.schuetzen-refrath.de