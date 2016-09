90 Jahre jung!

Beachtliche 90 Jahre feiert der SV Refrath Fankenforst am 24. September in der Festhalle "Haus Steinbreche".

Refrath/Frankenforst (uw). Ein Sportverein wird 90 Jahre alt. Und das in der heutigen Zeit der Schnelllebigkeit, ist schon die ein oder andere Feier wert!

Beginnend mit einer gelungenen Teilnahme am Ref­rather Karnevalszug im Februar, wurde am 20. und 21. August am Entstehungsort des Vereins (am Heuweg) mit vielen Live-Events und einer runden Abendveranstaltung dieses Jubiläum gefeiert. Auch das diesjährige Oktoberfest, welches die Blues nun schon seit mehreren Jahren mit den Refrather Schützen gemeinsam veranstalten, wird in diesem Jahr am 24. und 25. September den Abschluss dieses Jubeljahres bilden.

Das bunte Programm, um die Domstädter und Kuhl un de Gäng, sowie zünftiges Bier und Essen, steht im Zeichen der Fußball Jugend Abteilung des SVRs. Stetiges Wachstum der Mitgliederzahlen dieser Abteilung machen nun auch den nächsten Schritt "Asche für Kunstrasen" für den Heuweg dringend notwendig. Also feiern Sie mit und das für einen wirklich guten Zweck. Das Motto "Asche für Kunstrasen Heuweg" zeigt, das dieser Refrather Sportclub sich in den 90 Jahren stetig weiterentwickelt hat und auch in der heutigen Zeit nicht stehen bleiben wird.

Die Blues vom Heuweg sind nach anfänglicher Fußball-Lastigkeit (bei Gründung) mittlerweile ein moderner Mehrspartenverein in dem Mann/Frau und Kind - sprich Familie - neben Fußball, auch Tennis (die größte Abteilung des Vereins) und sogar Segeln kann.

Der SV Refrath mit seinen vier Abteilungen lebt seit nun mehr 90 Jahren in Refrath getreu dem Motto "wir bewegen Menschen, Segel, Bälle - wir bewegen Refrath".

Gefeiert wird am Samstag, 24. September ab 20 Uhr auf dem Oktober- und Schützenfest in Refrath, Festhalle "Haus Steinbreche". Karten gibt es bei: Auszeit, Sportplatz, Heuweg 7 - "bei Erick", Sportplatz, Heuweg 7 - Fleischerei Niedenhof, Dolmannstraße 1-3 - Charlie's Karnevalsshop, Immanuel-Kant-Straße 1.