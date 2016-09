Die Hexen waren los in Kürten Olpe

Von Susanne Schröder

Kürten/Olpe. Nicht nur die freundlichen Hexen waren unterwegs. Der Musik Verein Olpe mit der Vereinsjugend und vielen ehrenamtliche Helfern hatte zur 43. Dorfkirmes wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt.

Vom "Neon Friday" über Darbietungen von Musikcorps und Gesangsverein über ein vielfältiges Bühnenprogramm bis hin zum Kölschen Mitsingkonzert war für Jung und Alt der Besuch des Festzeltes ein an einem (oder allen) der vier Kirmestage lohnenswert. "Besonders der Samstagabend war Wahnsinn!" Da brachten die Klüngelköpp den Boden im Zelt zum Beben. Mit allerlei Kurzweil lockte die Kirmes Groß und Klein auf den Festplatz. Hier gab es neben Gerstensaft und kühlen Getränken, Süßigkeiten- und Wurfbude auch ein Kettenkarussell für Kinder, das fleißig genutzt wurde.

Am Sonntag traten beim Kinderschürreskarrenrennen die Kleinen mit liebevoll gestalteten Karren zum Wettkampf an. Sieger Felix durfte am Montag bei "den Großen" mitfahren.

Während zum Abschluss die schönste Karre und der schnellste Fahrer prämiert wurden, konnten die Zuschauer sich an einer bergischen Kaffeetafel erfreuen.

Auch die freundlichen "Ueper Hexen" waren am Morgen unterwegs, um im Kindergarten mit den Kleinen zu tanzen und in der Schule die Hausaufgaben "wegzuzaubern".

Die Olper Herbstkirmes endete am späten Montag Abend, als der "Paijas" zu Grabe getragen wurde. Dank gilt allen Verantwortlichen, die die Traditionen aufrecht erhalten und den "Paijas" im nächsten Herbst sicher wieder auferstehen lassen.