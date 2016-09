Rösrath (vsch). Der alljährliche Clubausflug des Automobilclubs Bergischer Löwe Rösrath im ADAC führte dieses Jahr nach Essen. Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein machten sich insgesamt 29 Clubmitglieder und Freunde des ACBL im Bus vom Schützenplatz in Rösrath auf den Weg in die Ruhrgebietsstadt.

Auf dem Programm stand die Villa Hügel, dem ehemaligen Wohn- und Repräsentationshaus der Industriellenfamilie Krupp. Durch die Führung in der Villa Hügel, in der heute zahlreiche Konzerte und Ausstellungen stattfinden, konnten die Ausflügler viele interessante Informationen Aspekte zur Kruppschen Familien- und Firmengeschichte sowie zum Bau der Villa aufnehmen. Idyllisch liegt das parkähnliche und imposante Anwesen über dem Ruhrtal und dem Baldeneysee, auf dem im Laufe des Tages noch eine Schiffrundfahrt bei Kaffee und Kuchen unternommen wurde.

Bevor es abends zurück nach Rösrath ging, wurde in einem der ältesten Restaurants in Essen mit herrlichem Ausblick auf den Baldeneysee ein Abendessen eingenommen. Auch in diesem Jahr war es einmal mehr ein gelungener Clubausflug

des ACBL.