"Jáchad" reist nach Isarel

Bergisch Gladbach (vsch). Das Geschenk der Stadt Bergisch Gladbach an die israelische Partnerstadt Ganey Tikva, die Skulptur "Jáchad", ist fertig gestellt.

Am 14. November wird "Jáchad" als völkerverbindendes Kunstwerk in Ganey Tikva auf dem Bergisch Gladbach Square ein neues Zuhause finden. Helmut Brands ist damit der erste deutsche Künstler, der im öffentlichen Raum in Israel eine seiner Skulpturen dauerhaft präsentieren darf - dies im Zeichen der Städtefreundschaft zwischen Bergisch Gladbach und Ganey Tikva.

Im Austausch dazu stellt die israelische Eisenbildhauerin Orna Ben-Ami ihre Skulptur "A Key to Friendship" auf dem Ganey Tikva-Platz in Bergisch Gladbach auf. Ihr Schlüssel zeigt zwei Bärte, deren Silhouetten die beiden Städte und ihre Verbundenheit symbolisieren sollen.