Ausstellung über die Geschichte von Stephansheide

Rösrath: Stephansheide ist ein geschichtsträchtiger Ort, der im Laufe der Jahre viele Veränderungen erfahren hat. An der Stelle des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers wurde hier 1950 die heutige Diakonie Michaelshoven gegründet, einer der größten sozialen Träger im Kölner Raum.

Heute leben hier in mehreren Wohngruppen rund 50 Kinder und Jugendliche, die vorübergehend nicht in ihren Familien bleiben können und besondere Betreuung und Fördermöglichkeiten benötigen.

Gemeinsam mit dem Geschichtsverein Rösrath wurde die bisher existierende Ausstellung neu konzipiert und erweitert. Außerdem ist sie nun in neue Räume gezogen, in denen die interessierte Öffentlichkeit einen intensiven Einblick in die Historie erhält. Neu ist der kritische Blick auf die pädagogischen Standards der letzten sechs Jahrzehnte. Der Rundgang wird durch den Einsatz verschiedener Medien unterstützt.

Der Geschichtsverein Rösrath und die Diakonie Michaelshoven laden Sie herzlich zur "Ausstellungseröffnung" ein:

Am Freitag, 23. September, um 11 Uhr, Pädagogisches Zentrum für Kinder und Familien der Diakonie, Michaelshoven. Pestalozziweg 77, Rösrath

Teilnehmer u.a.: Marcus Mombauer, Bürgermeister Rösrath - Mitglieder vom Geschichtsverein Rösrath - Vertreter vom Jugendamt