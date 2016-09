Bachdurchlass in der K 46 in Niedernhagen wird erneuert

Oberbergischer Kreis. Der Oberbergische Kreis erneuert den Querdurchlass unter der K 46 an der Einmündung des Schneppbicker Weges in Gummersbach-Niedernhagen. Der Bachdurchlass wird einen Rohrdurchmesser von 80 cm erhalten. Diese Arbeiten in der Straße werden in der kommenden Woche beginnen und etwa sechs bis acht Wochen dauern. Das teilt das Amt für Planung und Straßen des Oberbergischen Kreises mit. Der Verkehr wird in dieser Zeit mittels Baustellenampel geregelt. Die Fahrbahn bleibt halbseitig nutzbar. Durch den Baustellenbetrieb ist mit geringen Beeinträchtigungen im Verkehrsablauf zu rechnen.

Hintergrund: beim letzten Unwetter hatte sich in Gummersbach-Niedernhagen die Verrohrung des Langen Siefen mit bisher nur 50 cm Durchmesser in Höhe der Firma Eaton als nicht ausreichend leistungsfähig erwiesen. Auf dem Betriebsgelände war es deshalb zu Überschwemmungen gekommen. Um dies für die Zukunft zu verhindern, wurde der Bachdurchlass durch die Firma in den vergangenen Monaten innerhalb des Firmengeländes erneuert und größer dimensioniert. Die Arbeiten dort sind mittlerweile nahezu abgeschlossen.