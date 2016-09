Infos rund um den Flächennutzungsplan

Bergisch Gladbach. Ein positives Fazit zieht die Stadtverwaltung nach der Infoveranstaltung zum Vorentwurf des Flächennutzungsplanes für die Öffentlichkeit. Man konnte sich an Diskussionsforen beteiligen oder an verschiedenen Ständen informieren. Rund 500 Menschen nutzen diese Gelegenheit.

In ruhiger und fachlich konstruktiver Atmosphäre wurde diskutiert, informiert und argumentiert. Einige Besucherinnen und Besucher hatten bisher noch kaum Kenntnis über das Verfahren und ließen sich die einzelnen Verfahrensschritte erläutern. Andere interessierten sich ausschließlich für den Stadtteil, in dem sie lebten und formulierten ihre Ängste und Sorgen bzw. gaben Hinweise auf Änderungsmöglichkeiten. Auch Unternehmer, Händler, Handwerker oder andere Gewerbetreibende schauten sich die konkreten Karten des Vorentwurfs an.

Insgesamt sind 31 Stellungnahmen schriftlich eingereicht worden. Viele Besucherinnen und Besucher möchten den Weg per Mail nutzen.

Wer die Infoveranstaltung verpasst hat, der hat die Möglichkeit sich im Rathaus Bensberg bis zum 11. Oktober zu informieren.

Auch über die Homepage der Stadt Bergisch Gladbach ist eine Stellungnahme zum Vorentwurf des Flächennutzungsplans möglich.

Unter https://www.bergischgladbach.de/160908-formular_fnp_buergerbeteiligung.aspx öffnet sich sein Formular, das am Computer ausgefüllt werden kann. Natürlich sind die Angaben geschützt, die Daten werden nur für diese Beteiligung verwendet.

Auch der Postweg ist möglich. Die Stellungnahme ist an Stadtverwaltung Bergisch Gladbach, II-2 Stadtentwicklung, Wilhelm-Wagener-Platz, 51429 Bergisch Gladbach zu senden.

Bis einschließlich Dienstag, 11. Oktober hängt der Vorentwurf des neuen Flächennutzungsplans im 1. Obergeschoss des Bensberger Rathauses mit allen dazugehörenden Unterlagen während der Dienststunden (vormittags: montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr, nachmittags: montags bis mittwochs von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr) aus.

Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Stabsstelle Stadtentwicklung stehen während dieser Zeiten für Auskünfte zur Verfügung.

Alle Informationen sind unter https://www.bergischgladbach.de/beteiligung-fnp.aspx abrufbar.