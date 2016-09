Zum 8. Mal: Schuhe für Bulgarien

Bergisch Gladbach (vsch). Vom 4. Oktober bis 8. Oktober wird zwischen 10 Uhr bis 18 Uhr im ehemaligen Zählerlager der BELKAW (jetzt VESBE) Hermann-Löns-Str. 105 in Bergisch Gladbach wieder kräftig gesammelt

Auch Flüchtlinge werden in diesem Jahr wieder mit bedacht. Viel Gutes ist in den vergangenen sieben Jahren - auch mit großer Hilfe der Bergisch Gladbacher - entstanden. Über 1.000 Kinder in Bulgarien erhalten regelmäßig Unterstützung.

Weiterhin werden auch viele ehrenamtliche Helfer - gerne auch stundenweise - gesucht, die beim Annehmen und Sortieren sowie beim Ausgeben der Kleidung an Flüchtlinge und beim Packen der Kartons helfen.

Infos: www.schuhe-fuer-bulgarien.de