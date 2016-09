Kunststoff, Alu, Stahl ...

Das Foto zeigt v.l.n.r.: Volker Suermann (RBW-Geschäftsführer), Prof. Jochen Blaurock (Institut für Allgemeinen Maschinenbau der TH Köln), Peter Barlog (BARLOG plastics GmbH) und Frank Barlog (BAHSYS GmbH). Die Herren halten den Ausleger des Ultra-Leichtbaukrans aus carbon-faserverstärkten Kunststoff, der gestern präsentiert wurde, in den Händen.

Overath (uw). Über diese und andere Werkstoffe und deren Anwendung in der Wirtschaft diskutierten die Teilnehmer des 3. Innovationsforums der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW) bei der BARLOG plastics GmbH in Overath.

Anlässlich der Kooperation zwischen der RBW und der Technischen Hochschule Köln waren Unternehmen geladen, sich über die "Zukunft der Werkstoffe" auszutauschen. Seit gut einem Jahr kooperiert die RBW mit der TH Köln, um insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen im Rheinisch-Bergischen Kreis den Zugang zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der TH Köln zu erleichtern.

"Die Vernetzung von Wirtschaft und Forschungslandschaft der Region zu fördern und damit die vorhandenen Technologiestärken sichtbar zu machen - das ist ein wichtiges Anliegen der RBW", sagt Volker Suermann.

Bestandteil der Kooperation sind Veranstaltungen wie das Innovationsforum, das nun bei der BARLOG plastics GmbH in Overath stattfand. Barlog ist Full-Service-Anbieter rund um die Kunststofftechnik und daher idealer Gastgeber für das Thema Werkstoffe. Aber auch in der Fertigungsumgebung der BARLOG Gruppe findet 3D-Druck vielfältigen Einsatz. So werden zum Beispiel individuelle Hilfsvorrichtungen für die Herstellung von Spritzguss-Prototypen im Rapid-Tooling-Verfahren aber auch ganze Formeinsätze zum Spritzgießen bereits im 3D-Druck hergestellt.

Ein Hingucker war auch der Ultra-Leichtbaukran aus carbon-faserverstärktem Kunststoff, den Prof. Dr. Jochen Blaurock vom Institut für Allgemeinen Maschinenbau (IAM) der TH Köln (Campus Gummersbach) vorstellte. Anlass zum Bau war die gewünschte Verringerung der ergonomischen Belastungen am Arbeitsplatz in der industriellen Großserienfertigung.

Volker Suermann, Geschäftsführer der RBW, dankte den Herren Barlog für ihr Engagement und resümierte: "Das Innovationsforum war erfolgreich! Ich bin mir sicher, viele Gäste gehen mit ganz neuen Ideen nach Hause. Genau das wollten wir erreichen."