Storchengang am "Liederweg"

Von Peter Marjan

Hohkeppel. An dieser neuen Wassertretstelle mitten im herrlichen Hochwald bei Hohkeppel hätte auch Pfarrer Sebastian Kneipp seine helle Freude gehabt. Der "Erfinder" der nach ihm benannten Kneipp-Kuren musste seine Leiden noch in den Fluten der bayrischen Donau lindern.

Dem gesundheitsbewussten Wanderer in unseren Breiten bietet sich seit kurzem eine idyllischere Alternative, um die unbestreitbare Heilkraft des Wassers zu nutzen.

Etwa 700 Meter sind es vom Wanderparkplatz "Weißes Pferdchen" gegenüber der Hohkeppeler Kirche bis zur ersten Wassertretstelle in der Gemeinde Lindlar. Der Weg verläuft über die Rundwanderstrecke "Liederweg", einer der beliebtesten Wanderwege im Oberbergischen Kreis, laut Stephan Halbach, Mitarbeiter von Lindlar-Touristik. Seinen Namen verdankt er den zwölf Stationen am Wegesrand, an denen die Texte bekannter Volkslieder angebracht sind und zum Mitsingen einladen.

Ideengeber der Kneipp-Anlage ist Johannes Schmidt, Schatzmeister des Heimatverein Hohkeppel. Der Verein führte mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern auch die Bauarbeiten aus und wird künftig für die Betreuung zuständig sein. Finanziell unterstützt wurde das Projekt von zwanzig Sponsoren aus der Wirtschaft wie aus dem privaten Bereich, die an einer Info-Tafel namentlich erwähnt werden. Das nötige Wasser zur Befüllung des Beckens wird einem Bachlauf entnommen und auch wieder dorthin abgeleitet.

Dr. Ingo Bernard, 1. Vorsitzender des Heimatvereins, dankte in seiner Begrüßungsrede allen Helfern und Mäzenen. Er verwies darauf, dass für die Errichtung viel Handarbeit erforderlich war, da der Einsatz von Gerät aufgrund der geografischen Lage fast unmöglich ist.

Ausdrücklich erwähnte er die beiden Projektleiter Johannes Schmidt und Norbert Striegan. Durch ihren unermüdlichen Einsatz und ihre motivierende Art haben sie das Gelingen erst möglich gemacht. Das nötige technische Know-how zur Errichtung des Wassertretbeckens sowie umfangreiches Wissen über die medizinische Wirkung holte der Verein sich während einer Reise nach Bad Wörishofen, dem bayrischen Mekka der Kneipp-Kuren.

Ingo Bernard krempelte abschließend die Hosenbeine hoch, um als einer der ersten im Storchengang durch das neue Wasserbecken zu schreiten. Um eine optimale Wirkung zu erreichen, sollen die Beine nach jedem Schritt komplett wieder aus dem Wasser gezogen werden, bevor sie erneut eingetaucht werden. Eben wie der Storch im Salat.