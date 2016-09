120 Jahre "Gemütlichkeit" Oberschönrath

Rösrath (uw). Vor 120 Jahren gründete die seinerzeitige Bauernschaft in Oberschönrath - im Volksmund "om Hüs'che" genannt - den Bergischen Heimatverein Oberschönrath. "Om Hüs'che" ein Bergplateau des vorbergischen Landes an der Nahtstelle zwischen den Gemeinden Rösrath und Lohmar.

Dieses Jubiläum "120 Jahre Bergischer Heimatverein Oberschönrath" soll in diesem Jahr zum "Jubiläums-Erntefest" am Samstag und Sonntag, 8./9. Oktober 2016 so richtig gefeiert werden.

Gestartet wird mit dem Ernteball im großen Festzelt am Samstag, 8. Oktober 2016, Beginn 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in Lohmar-Wickuhl. Krönung des neuen Erntepaares Christiane und Stefan Deblon. Für gute Laune und beste Stimmung sorgt an diesem Abend die Partyband "C'est la vie". Zudem erwartet die Gäste ein Auftritt von "The Real Safri".

Tickets, 12 Euro, können direkt über Paul Fichtler, 02205-6103, bestellt werden.

Sonntag, 9. Oktober geht's dann weiter mit dem Erntezug von Oberschönrath nach Wickuhl, Start 13.30 Uhr. Anschließend eintreffen der Erntepaare mit Empfang auf dem Festplatz. Von 14 Uhr bis 17 Uhr "Swinging Brass" musikalische Unterhaltung von Polka bis Swing im Festzelt. Ab 17 Uhr heizt uns DJ Uwe ein.

Das Beste und den Höhepunkt haben wir uns für den Sonntagabend aufgehoben:

Sonntag, 9. Oktober 2016, Beginn 18 Uhr(Eintritt frei!!!)die Klüngelköpp, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Kölsch-Bands. Sie gehören seit vielen Jahren zum "Kölschen-Kleeblatt" und zur Spitze der Kölner Musikszene. Titel wie "Stääne", "Us kölschem Holz", "Jedäuf met 4711", "Kölsche Fiesta", "In Kölle verliebt", sind nur ein kleiner Auszug Ihrer Erfolgstitel.

Christiane und Stephan Deblon sind das neue Erntepaar des Bergischen Heimatvereins Oberschönrath und kommen aus Honrath, wo sie seit 2004 wohnen. Mit ihrer neunjährigen Tochter Mathilda nutzen sie Ihre gemeinsame Freizeit gerne zu Ausflügen in das nahe Bergische (Um-) Land oder Reisen, die sie insbesondere nach Frankreich oder in das Breisgau um Freiburg führen.

Sie gehören dem Bergischen Heimatverein seit 2010 an und freuen sich darauf, als Erntepaar mit dem Verein zum Erhalt der schönen, nunmehr schon 120-jährigen Tradition aktiv beizutragen.