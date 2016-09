Konzertreise des MGV Biesfeld

Kürten. Die diesjährige Konzertreise führte den MGV Biesfeld nach Treis Karden, in einen landschaftlich und historisch besonders schönen Abschnitt der Mosellandschaft um Cochem.

Eine erste Pause gab es im Brauhaus Bad Neuenahr mit einem Ständchen für alle Gäste unter der bewährten musikalischen Leitung von Oliver Firl. Weiter ging die Fahrt zum Nürburgring mit Führung durch Info-Center, Museum und über die Grand Prix Rennstrecke.

Hier konnten die Sänger an der Start- und Zielgeraden einen völlig neuen Sound anlässlich der Vorrunden zu einem Motorradrennen erfahren. Am frühen Abend erreichte man das Hotel "Rebstock" im Moselörtchen Bruttig, wo man nach einem kulinarischen Abendessen eine Weinverkostung der eigenen Hausweine vom Chef persönlich genießen konnte, musikalisch mit den schönsten Weinliedern untermalt von den Sängern des MGV. Der Abend klang aus auf der Terrasse des Hauses Rebstock bei bestem Wein, guter Laune, vielen Gesprächen und immer wieder mit spontanen Gesangseinlagen.

Der letzte Tag, der Höhepunkt der Konzertreise, führte nach Karden in die romanische Stiftskirche St. Castor, das bedeutendste Gotteshaus an der Mosel zwischen Koblenz und Trier, dem "Moseldom". Hier durfte der MGV ein Hochamt musikalisch begleiten und mitgestalten. Nach dem Gottesdienst gab es in Treis einen zünftigen Frühschoppen mit kräftiger Gulaschsuppe und anschließendem Bummel entlang der Mosel.

Unangefochtener Star der Reisegruppe war der knapp einjährige Benjamin, der mit seinen Eltern, Angela und Christof Förster, dem jüngsten Sänger des MGV, die ganze Reise "mit allem Zubehör" begleitete und alle immer wieder von Herzen erfreute.