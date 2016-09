Schön anzuschauen ist auch immer die holde Weiblichkeit auf dem Oktoberfest in Paffrath. Schönste Dirndl in bunten Farben, ein wahrer Augenschmaus.

Die allseits bekannte und beliebte "Kultband" unter anderem mit dem" Bergisch Gladbacher Jung "Jochen Damm" verspricht Stimmung pur an diesem Abend und im Vorprogramm, wird der beliebte und bekannte "Alleinunterhalter Steff" Stefan Linden bereits das Zelt entsprechend anheizen und in Stimmung bringen.

Richtig bayerisch und zünftig wird es dann am Samstag, 1. Oktober, wenn die engagierten "Wickendorfer Musikanten" nun bereits zum neunten Mal im Zelt aufspielen. Die 23 Musiker, Techniker und Fan-Gruppe, sind inzwischen "echte Freunde" geworden und nicht mehr aus Paffrath wegzudenken.

Der Einlass ist am Samstag um 17 Uhr und der Beginn dieses einzigartigen Wies'n - Festes in Bergisch Gladbach Paffrath ist um18 Uhr. Um 18.15 Uhr ist der offizielle Fassanstich.

Zahlreiche Ehrengäste haben sich bereits angesagt und alle sind sich sicher, dass es ein wunderbares, stimmungsvolles und großartiges Fest wird.

Wie in jedem Jahr findet auch in diesem Jahr am Samstag wieder die Krönung des "Erntepaares 2016" statt,was von einem Gremium ausgewählt wurde und sich für den Ortsteil Paffrath sehr verdient gemacht hat.

Der Sonntag als Familientag startet dann wie jedes Jahr mit der um 9.30 Uhr beginnenden "Erntedankmesse " im Zelt und bayerisch wird es wieder beim anschliessenden "Frühschoppen" mit den Wickendorfer Musikanten ab 11 Uhr.

Die Krönung ist am Sonntag der Ernteumzug durch Paffrath mit vielen teilnehmenden Vereinen, sowie wunderbar geschmückten Erntewagen und Trackern der" Voiswinkler Trackerfreunde", flankiert von einer wunderbaren Oldtimer - Show" auf der Nussbaumer Strasse, die dort bereits ab 11 Uhr für alle Oldtimer - Freunde bereit stehen.

Zum Abschluß am Sonntag ab 16.30 Uhr wird dann der Entertainer "Steff" erneut mit seinem Reportoire noch einmal so richtig in Stimmung bringen. Der Eintritt Sonntag ist frei und man kann den Sonntag - Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, sowie bayerischen Schmankerln im Zelt geniessen.



Der Bergische Luftsportverein beteiligt sich ebenfalls mit einer Flugshow auf der Wiese neben dem Oktoberfestzelt und natürlich wirde es auch für Kinder wieder viele abwechslungsreiche Spiele an diesem Wochenende geben.

Der verkaufsoffene Sonntag hält dann von 13 Uhr bis 18 Uhr auch das ein oder andere Schnäppchen im "Herzen von Paffrath" bereit. Damit bietet auch der Sonntag alles was "Das Herz begehrt".

Ein großes Festzelt, Original Paulaner Oktoberfestbier und Kölsch aus Krügen, Weisswurst, Haxen, Leberkäs, Blasmusik, Lederhosen, Dirndl, all das verspricht ein herrliches, unvergessliches Wochenende zu werden. Der Caterer "Quirl's" hat an allen drei Tagen wieder herrliche Schmankerl in bekannt guter Qualität zusammen gestellt. Es gibt eben alles was das Herz eines echten Bayern und Rheinländers schneller schlagen läßt.

Die Veranstalter stehen in den Startlöchern und hoffen auf viel Zuspruch von allen Paffrathern, Handern, Nussbaumern und allen Gästen aus Nah und Fern.

Oktoberfest in Paffrath zu feiern heißt auch: gemeinsam Freude erleben, manche Probleme und Sorgen des Alltags zu vergessen, miteinander Gespräche zu führen und dabei das ein oder andere "Krüglein" zu leeren.