Rösratherin gewinnt beim Schätzspiel der KSK

Rösrath (uw). Auf eine ganz besondere Aussicht über die Region darf sich Martina Kretzschmar freuen. Die Rösratherin tippte bei einem Schätzspiel der Kreissparkasse Köln am genausten und gewann damit als Hauptpreis eine Ballonfahrt über das Bergische.

Veranstaltet hatte die Kreissparkasse Köln das Schätzspiel am im Rahmen des traditionellen Hoffnungsthaler Trödelmarkts "Kunst und Klaaf". Dabei galt es, möglichst exakt zu tippen, welches Volumen in Litern das große Sparkassenschwein umfasst. Martina Kretzschmar zog für ihre Schätzung einen Vergleich mit der Füllmenge Badewasser in einer früher genutzten Babywanne heran - ein gelungener Ansatz, der ihr den besten Tipp und damit den Hauptpreis bescherte.

Den Gutschein für den Aufstieg in die Lüfte nahm die Gewinnerin kürzlich vor der Regional-Filiale Hoffnungsthal aus den Händen von Arndt Lauktien, Filialdirektor der Kreissparkasse Köln, und Denise Sachse, Vermögensberaterin der Kreissparkasse Köln, entgegen.

Den zweitbesten Tipp gab Yvonne Thrun aus Forsbach ab, die sich über eine Segway-Tour durch Köln für zwei Personen freuen darf. Der dritte Preis, ein Restaurantgutschein, ging an Bernd Reusch aus Hoffnungsthal.