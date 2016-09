Krebs ist doof - spenden nicht

Bergisch Gladbach (uw). Die christliche Jugendgruppe der Jugendkirche Köln-Höhenhaus (Ecclesia Köln) veranstaltet am Samstag, 1. Oktober, ein Sponsorenlauf rund um den Saaler Mühlensee.

Hier werden etwa 20 bis 40 Läufer erwartet. Diese laufen um den See, und nach jeder vollendeten Runde, die 1,3 Kilometer beträgt, einen festgelegten Betrag des Sponsors spenden. Nach dem Lauf wird an der Grillhütte geschlemmt, und die Band Lambs&Lions der Jugendgruppe wird für gute Musik sorgen. Anschließend findet ein Jugendgottesdienst statt.

Der gesamte Erlös geht an den Förderverein für krebskranke Kinder Köln. Das Geld kommt den Kindern und ihren Familien zugute. Der Förderverein ist sehr engagiert, den Eltern in dieser schweren Zeit beizustehen. Es gibt zum Beispiel ein Elternhaus direkt neben der Uniklinik Köln, in dem die Eltern übernachten können.

Die Jugendkirche Köln-Höhenhaus hat sich für diesen Verein entschieden, weil sie damit nicht allein den kranken Kindern helfen, sondern auch deren Familien darin unterstützen, mit der Krankheit umzugehen und den Klinikaufenthalt für alle so angenehm wie möglich zu machen.

Infos: www.krebskrankekinder-koeln.de