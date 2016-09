Kreis (uw). Nun ist es amtlich. Am 22. September befuhren Vertreter des Rheinisch-Bergischen Kreises und der Regionalverkehr Köln GmbH sowie der Erste Stellvertretende Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach erstmals die Route des neuen Bensberger Stadthüpfers.

Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke, der Erste Stellvertretende Bürgermeister Josef Willnecker und Eugen Puderbach, Geschäftsführer der RVK, setzen große Erwartungen in die Akzeptanz der Linie. Die Linie 457 trägt, in Analogie zu dem 2010 in der Stadt Rheinbach (Rhein-Sieg-Kreis) erfolgreich eingeführten Quartiersbus, den Namen "Stadthüpfer".

Der Name verdeutlicht, dass der Bus speziell die Einkaufsbereiche mit recht kurzen Haltestellenabständen erschließt und mit zahlreichen Wohngebieten im Süden und Norden verbindet.

Der City-Sprinter ist kleiner und wendiger als ein regulärer Bus und erreicht Ziele, die ein Standardbus nicht anfahren kann. Eugen Puderbach, Geschäftsführer der RVK, berichtet: "Mit unseren jeweiligen Mobilitätsangeboten reagieren wir flexibel auf die lokalen Rahmenbedingungen. Ob Klein- oder Gelenkomnibus, TaxiBus oder regulärer Linienbus - über den Einsatz wird immer anhand der Vor-Ort-Situation entschieden."

Der Kleinbus bietet einen leichten Ein- und Ausstieg, besitzt eine Kneeling-Funktion und eine Rampe, hat Platz für einen Rollstuhl und eine Gehhilfe oder Kinderwagen und die Fahrer sind so geschult, dass sie auch hilfsbedürftigen Fahrgästen beistehen können. Sicherheit und Service stehen an erster Stelle.

Der Rheinisch-Bergische Kreis unterstützt das Vorhaben der RVK, mit dem das bereits bestehende Verkehrsangebot in Bensberg sinnvoll ergänzt wird. "Der Probebetrieb gibt uns Aufschlüsse darüber, wie ein solches Angebot von der Zielgruppe der insbesondere älteren Bürgerinnen und Bürger angenommen wird. Es wäre schön, wenn der Bensberger Stadthüpfer diesen Test erfolgreich bestehen würde und somit ein Modell für die Weiterentwicklung des ÖPNV im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis werden könnte", so der Landrat des Kreises, Dr. Hermann-Josef Tebroke.

Der Bensberger Stadthüpfer fährt montags bis freitags stündlich zwischen 9.15 Uhr und 16.15 Uhr sowie samstags zwischen 9.15 und 12.15 Uhr. Donnerstags befährt der Bus wegen des Wochenmarktes eine leicht veränderte Route. Der Fahrpreis richtet sich nach dem VRS-Tarif. Wegen Kanalarbeiten wird die Haltestelle "Schloßstraße" zeitgleich mit dem Linienstart für etwa zwei Wochen nicht angefahren werden können.

Fahrplanflyer sind im Bus, im RVK-KundenCenter GLmobil am Busbahnhof und als Download unter www.rvk.de erhältlich.