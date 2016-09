Eröffnungsfeier der OGS Neschen

Neschen (uw). Der Träger der neuen Offenen Ganztagsschule an der Grundschule in Neschen, die evangelische Domgemeinde Altenberg, lädt alle Odenthaler ganz herzlich zur offiziellen Eröffnungsfeier und Segnung am 1. Oktober um 11 Uhr nach Neschen ein.

Ein kleines aber feines Programm erwartet die Besucher. Nach einer kurzen Andacht mit Segnung durch Pfarrerin Claudia Posche wird die OGS offiziell eröffnet und die Leiterin Bärbel Bernemann stellt ihr Team vor. Zudem wird die Domkinderkantorei Altenberg, die bereits aktiv als AG in der OGS angeboten wird (neben einer Kreativ-, Tanz- und Näh-AG), ihre ersten musikalischen Stücke vortragen.

Im Anschluss ist Zeit für eine Besichtigung der neuen Räumlichkeiten. Die Dorfgemeinschaft Oberodenthal wird mit lecker gegrillten Bratwürstchen das Fest unterstützen.