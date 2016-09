Refrath (vsch). Musik für Orgel verbindet man üblicherweise mit Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Louis Vierne und Charles-Marie Widor, mit Musik aus Barock und Romantik, mit Traditionellem und Bewährtem.

Dass Werke für Orgel auch anders sein können, zeigt das Konzert "Orgelklang und Flötenzauber" mit Hans-André Stamm, Orgel, und Andrea Will, Flöte und Piccoloflöte, am Sonntag, 2. Oktober, um 17 Uhr in der Kapelle des Kinder- und Jugendorfs Bethanien, Neufeldweg 26 in Refrath .

Eintritt frei, Spenden erwünscht.