RBW auf der Expo Real vertreten

Kreis (uw). Von Dienstag, 4. bis Donnerstag, 6. Oktober wird die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW) den Wirtschaftsstandort Rheinisch-Bergischer Kreis auf der 19. Internationalen Fachmesse für Gewerbeimmobilien und Investitionen - Expo Real - in München präsentieren.

Gemeinsam mit dem Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach - AöR (SEB), dem TechnologiePark Bergisch Gladbach (TBG) sowie der Hahn Gruppe und Immobilien Hinterecker aus Bergisch Gladbach wird sie am Gemeinschaftsstand der Metropolregion Köln/Bonn in der Halle B2, Stand Nr. 341, teilnehmen.

Mit der RBW reist auch Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke nach München, um den Wirtschaftsstandort Rheinisch-Bergischer Kreis dem internationalen Fachpublikum vorzustellen. Zusammen mit den Landräten und Oberbürgermeistern der Region wird er dort außerdem NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin und NRW-Verkehrsminister Michael Groschek treffen, die sich über die Aktivitäten in der Metropolregion Köln/Bonn informieren wollen. Landrat Dr. Tebroke will die Treffen auch für Gespräche über den Breitbandausbau und den neuen Landesentwicklungsplan nutzen.

Die RBW präsentiert den anwesenden Investoren die Gewerbeflächen- und Immobilienprojekte in den Städten und Gemeinden des Rheinisch-Bergischen Kreises. Um die Vorteile des Standortes zu bewerben, hat die RBW in den vergangenen Jahren grüne Eintrittskarten an die Gesprächspartner und Messekontakte vergeben.

Diese Kampagne führt sie nun fort, in dem sie in ihrer neuen Image-Broschüre darstellt, welche Vorzüge man mit der grünen Karte nutzen kann und welche Türen sich damit im Rheinisch-Bergischen Kreis öffnen.

Der SEB wird auf der Messe Investoren suchen unter anderem für Grundstücke mit Entwicklungsperspektive in der Innenstadt und sich als Ansprechpartner für gewerbliche Ansiedlungen in Bergisch Gladbach präsentieren. Erstmalig wird auch Harald Flügge, Vorstand des SEB und Baudezernent der Stadt Bergisch Gladbach, die Expo Real besuchen.

Der TBG Bergisch Gladbach wird sich mit seinem serviceorientierten, multifunktionalen Flächenangebot als Standort für Großunternehmen und Mittelstand präsentieren. "Wir werden bei der Expo Real in München zeigen, dass es im Speckgürtel von Köln hervorragende Standort-Alternativen mit optimaler Verkehrsanbindung und High-Tech-Infrastruktur gibt - sowohl für Unternehmensansiedlungen als auch für Investitionen", erläutert Parkmanager Albert Hanseder-Schiessl die TBG-Strategie für die internationale Fachmesse.

Zum wiederholten Male wird die Hahn Gruppe im Rahmen einer Standpartnerschaft ihre Leistungen als Asset-Manager für Handelsimmobilien vorstellen. Jährlich treffen auf der Expo Real mehr als 20.000 Besucher auf mehr als 1.500 Aussteller.

Die Veranstaltung ist die Messe für branchen- und länderübergreifendes Networking, Business und Projekte. Sie bildet das gesamte Spektrum der Immobilienwirtschaft ab: Immobilienberater und Projektentwickler, Banken und Investoren, Corporate Real Estate Manager, Städte und Wirtschaftsregionen sowie Dienstleister rund um die Immobilie.

Infos: www.exporeal.de , www.rbw.de. Kampagne zur grünen Eintrittskarte unter www.gruene.eintrittskarte.de