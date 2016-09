Jetzt anmelden für die städtische Laub- und Reisigabfuhr

Bergisch Gladbach (vsch). In der Zeit von Oktober bis Dezember sorgt der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb für die Abfuhr von Laub und Reisig aus den Hausgärten in der Stadt.

Mitgenommen werden Laub in Papiersäcken und bis zu drei Reisigbündel je Abholstelle (Durchmesser max. 30 Zentimeter, Länge mit maximal ein Meter, keine dornigen Zweige). Achtung: Plastik- oder Jutesäcke dürfen nicht verwendet werden. Das Gewicht eines Sackes darf 25 kg nicht überschreiten.

Die Sammlungen werden in der dritten Oktoberwoche ab 17. Oktober, der dritten Novemberwoche ab 14. November sowie der dritten Dezemberwoche ab 12. Dezember durchgeführt. Auch in diesem Jahr gilt: Ohne Anmeldung keine Abholung.

Bitte melden Sie die Abholung per E-Mail unter folgender Mailadresse an: laub@awb-gl.de. Geben Sie bitte Name, Straße, Hausnummer und die Zahl der abzuholenden Laubsäcke an. Sie erhalten dann eine automatische Mitteilung des nächsten Abfuhrtermins per E-Mail. Telefonisch ist die Anmeldung zur Abholung unter 02202-143997 möglich.

Bitte beachten Sie die Anmeldetermine: Anmeldungen per Mail oder telefonisch zur Oktobersammlung werden ab sofort bis zum 13. Oktober, Anmeldungen zur Novembersammlung vom 14. Oktober bis 10. November und Anmeldungen zur Dezembersammlung ab 11. November bis 8. Dezember entgegengenommen. Da die Anmeldungen verarbeitet werden müssen, können nach den Stichtagen eingehende Anmeldungen erst für die nächste Abfuhrwoche im Folgemonat berücksichtigt werden.

Bei folgenden Verkaufsstellen sind ab sofort Papiersäcke für die Laub- und Reisigabfuhr zum Preis von 0,80 Euro pro Stück erhältlich:

Bergisch Gladbach: OBI Heimwerkermarkt, Jakobstraße 57. MOBAU Bauzentrum Metten, Paffrather Str. 144.

Bensberg: Edeka-Markt Feldmann, Kölner Straße 104. OBI Heimwerkermarkt, An der Bahn 1-3. Abfallwirtschaftsbetrieb, Obereschbach 1.

Refrath: Safran-Kiosk, Immanuel-Kant-Straße 1. Selmas Kiosk, Vürfels 73-75. Reise- u. Ticketshop Shikapuri, Siebenmorgen 41.

Schildgen: Haushaltswaren Daume, Kempener Straße 235. Lotto Toto Sohnius, Leverkusener Straße 65.

Paffrath: CAP-Markt, Neue Nußbaumer Straße 2. REWE Jakubek, Kempener Straße 79.

Hand: Schreibwaren - Tabakbörse, Handstraße 281.

Gronau: Breidohr's Frische-Center, De-Gasperi-Straße 1. Volberg GmbH, Britanniahütte 2.

Herkenrath: Edeka-Markt Hetzenegger, Straßen 51. Moitzfeld: Edeka-Markt Hetzenegger, Moitzfeld 72.

Sand: Edeka-Markt Hetzenegger, Herkenrather Straße 70.