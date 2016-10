Bald fällt der Startschuss

Das TV Running Team läd gleich zweimal alle Sportlerinnen und Sportler zum Laufen ein: am Sonntag, 23. Oktober findet der 31. Refrather Herbstlauf im Königsforst statt und am Sonntag, 6. November der 12. Bensberger Martinilauf, mit fürstlichem Ambiente.

Organisationsleiter und Laufmoderator Jochen Baumhof hatte im Vorjahr zum 30. Jubiläum den früheren ZDF-Sportchef und Zehn-Kilometer-Streckenrekordler (29:44/1975) Wolf-Dieter Poschmann als Überraschungsgast eingeladen.

Ohne viel Zauber drum herum geht es auch in diesem Jahr auf DLV-vermessenen Strecken in den hoffentlich goldenen Oktoberwald. Start und Ziel­linie werden wie immer an der Schutzhütte "Am Dicken Stock" gezogen.

Das Sägemehl für alle Markierungen im größten Waldgebiet rund um Köln ist bereits gebunkert. Es werden Laufstrecken von fünf und zehn Kilometer, jeweils mit Wendepunkt und ein Halbmarathon, mit Wertungen für die Kreismeisterschaften Oberberg, als Drei-Rundenkurs angeboten. Alle Wege sind sehr gut zu laufen, windgeschützt und leicht wellig.

Der erste Startschuss fällt um 10 Uhr für die Fünf-Kilometer-Läufer. Die ersten drei bzw sechs Läuferinnen im Zieleinlauf werden ohne lange Wartezeiten geehrt. Die Startgelder bleiben im Vergleich zu den Cityläufen sehr moderat. Online-Anmeldeschluss ist Sonntag, 16. Oktober.

Infos und Meldung unter: www.tvr-running.de



6. November - 12. Bensberger Martinilauf, mit fürstlichem Ambiente

Deutlich anspruchsvoller ist die Laufstrecke des Martinilaufes, ebenfalls mit viel Natur, großartigen Schlössern und beschaulichen Ortschaften. Die Martiniläufer sind jedes Jahr über die abwechslungsreiche Strecke und das Ambiente begeistert. Start und Ziel befinden sich im Schlosspark des Grandhotels Schloss Bensberg.

Der 10,1 Kilometer lange Rundkurs ist anstrengend-schön und vor allem nie langweilig. Nach der Einführungsrunde mit Bergwertung im Schlosspark mit anschließendem Blick in die Kölner Bucht führt die Strecke hinab ins Milchborntal und den Lerbacher Wald. Nach knapp fünf Kilometer kommt das Schlosshotel Lerbach ins Blickfeld. Auf dem letzten Kilometer, die Schlosstürme im Blick, kann man es "rollen" lassen und den Zieleinlauf genießen.

Passend zum fürstlichen Ambiente werden am Anna-Maria Medici-Platz die Finisher mit klassischer Musik empfangen. Während sich die Bambinis über frische Weckmänner im Ziel freuen, werden die schnellsten Schüler und Martiniläufer in der Alten Preußischen Turnhalle traditionell mit einem rund zwei Kilogramm schweren Steinpokalen geehrt. Online-Meldeschluss ist Sonntag, 30. Oktober. Nach den Schüler- und Kinderläufen ab 10 Uhr fällt der Startschuss für den Hauptlauf über 10,1 Kilometer diesmal 20 Minuten früher um 10.40 Uhr im Schlosspark Bensberg.

Infos und online-Anmeldung: www.bensberger-martinilauf.de