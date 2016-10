Vier Tage großes Erntefest

Von Werner Pütz

Overath. Das traditionelle Erntefest in Vilkerath, veranstaltet vom Landwirtschaftlichen Casino, hat in der Öffentlichkeit einen sagenhaften Klang. Im Vordergrund steht immer der kilometerlange Erntezug, den tausende Besucher säumen.

Fast genau nach Fahrplan setzt sich der Erntezug zusammen. Voran die Zugführung mit der Pferdegruppe an der Spitze und Traktor mit dem Mottoschild. Die Kindergärten reihen sich mit großer Kinderschar an, gefolgt von der Gemeinschaftsgrundschule/Ogata mit vielen Kindern.

In diesem Jahr will man das historische Handwerk aufleben lassen. Historische Handwerksberufe werden mit Wagen und in Fußgruppen dargestellt. Mittendrin im Festzug präsentiert sich der festgebende Verein mit dem Erntepaar 2015, dem traditionellen Planwagen mit den Senioren, dem Wagen mit Erntekrone, den Fahnenabordnungen der Vilkerather Vereine und als Höhepunkt des Zuges das Erntepaar 2016, Sabine und Aribert Wirges.

Das Feiern im allgemeinen und besonderen ist ein weiterer Aspekt. Stilvolle und herrlich geschmückte Wagen folgen und stellen den Sinn des Feierns dar. Bunt und mit Musik, das bewirken die vielen Fußgrupppen und geschmückten Oldtimer Traktoren. Der Kirmesplatz im Ortszentrum soll auch eine neue Ausrichtung erfahren. Anders, aber doch wieder mit Fahrgeschäften, Buden und Autoscooter.

Und so läuft das Fest-Programm ab: Freitag, 7. Oktober, 18 Uhr, Kirmeseröffnung auf dem Kirmesplatz; 20 Uhr, Wibbel-Dance-Party im Festzelt am Feuerwehrgerätehaus für die Jugend und Junggebliebenen.

Samstag, 8. Oktober, 18.30 Uhr, Festkommers im Festzelt. Es wirken mit die Mielenfelder Musikanten, anschließend Bunter Abend mit Querbeat, Tanzkorps Blau-Weiß Vilkerath, Die Räuber, Tanzband Black & White.

Sonntag, 9. Oktober, 5.30 Uhr, Abholen des Erntepaares, Treffpunkt Festzelt, 9.30 Uhr, Begrüßungsumzug durch den Ort mit den Mielenforster Musikanten, 10 Uhr, Erntedankfestmesse in der Pfarrkirche, 11 Uhr, Frühkonzert im Festzelt mit der Tanzgruppe La Cobranza un den Mielenforster Musikanten; Bekanntgabe der Gewinnzahlen der Verlosung. 15 Uhr, Großer Festumzug, anschließend Erntetanz im Festzelt; 19.30 Uhr, Vilkerath in Flammen, Fackelzug durch den Ort und Höhenfeuerwerk an der Agger.

Montag, 16 Uhr, Ausklang mit Erntepaar und Ortsvereinen.