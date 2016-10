Herbstmarkt auf Schloss Eulenbroich

Rösrath (uw). In all seiner Farbenpracht bringt der Herbst die letzten sonnigen Tage hervor und es ist ein besonderer Genuss, über den Herbstmarkt am Schloss Eulenbroich zu schlendern, der am 8. und 9. Oktober all die Schönheit der dritten Jahreszeit einläutet.

Samstags öffnet der farbenprächtige Markt von 12 Uhr bis 19 Uhr die Tore, sonntags sind die Besucher von 11 Uhr bis 18 Uhr herzlich willkommen. Sollte der beginnende Herbst die Lust wecken, den Garten oder das Haus zu verschönern, so findet man auf dem Markt eine breite Palette dekorativer Gegenstände.

Dazu gibt es natürlich auch die neuste Wintermode und alles, was das Herz in der nun immer früher dunkel werdenden Jahreszeit höher schlagen lässt wie Schmuck und Taschen.

Lichterbögen, Kerzen und Duftöle machen gar Lust auf die kalte Jahreszeit, während in hausgemachten Marmeladen, Likören, Säften und Chutneys der Geschmack des Herbstes mit seiner reichen Ernte noch lange nachschmecken kann. Nicht zu vergessen sind die Stimmungsaufhellern für die dunkleren Monate, dazu zählen Pralinen, Honig, Wein und Nudeln.

Auch an die kleinen Marktbesucher wurde gedacht. Sie haben die Gelegenheit, Kürbisse zu schnitzen und Stockbrot backen, während die Eltern ihren Marktbummel machen. Der Eintritt beträgt 3 Euro für beide Tage. Nur einmal zahlen und beide Tage genießen. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Veranstaltungsort ist Schloss Eulenbroich, Zum Eulenbroich Auel 19, Rösrath.