Das Mobilitätskonzept kommt auf die Straße

Bensberg (uw). Ende Juni 2016 haben die städtischen Fachausschüsse das Mobilitätskonzept Bergisch Gladbach 2030 beschlossen. Auf knapp 180 Seiten wird die Verkehrssituation in Bergisch Gladbach analysiert und für verschiedene Verkehrsträger eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssituation vorgeschlagen.

Bis zum Jahr 2022 soll in drei Priorisierungsstufen ein Radverkehrsnetz im Stadtgebiet angelegt werden. Ein Bestandteil des Beschlusses am 29. Juni diesen Jahres war die Einrichtung von Radfahrstreifen/Radschutzstreifen auf der Kölner Straße. Diese sollen nun kurzfristig angelegt werden.

Mit dem Fahrrad zum Bäcker oder zum Arzt

Es gibt immer mehr Autos auf den Straßen; es entsteht Stau, und die Lärm- und Luftverschmutzung nimmt zu. Ziel ist es, so viele Personen wie möglich zu motivieren, vom Auto aufs Fahrrad umzusteigen. Kurze Wege zum Bäcker, zum Einkauf auf dem Markt in der Innenstadt oder zum Arzt können oft problemlos mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.

Und durch die Vielzahl der Bürgerinnen und Bürger, die sich ein Fahrrad mit elektronischer Unterstützung anschaffen, sind auch die Steigungen in unserem Stadtgebiet immer weniger ein Hindernis für Radfahrer. Doch für den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad braucht man ein gutes Angebot für den Radverkehr. Aufgrund der geringen Breite vieler Straßen im Stadtgebiet ist die Einrichtung eines baulichen Radweges getrennt von der Straße meist nicht möglich.

Die Stadt möchte den Radfahrern trotzdem ihren eigenen Verkehrsraum schaffen und Schutzstreifen bzw. Radfahrstreifen markieren, so wie es in vielen Städten schon gang und gäbe ist.

Schutzstreifen oder Radfahrstreifen?

Der Unterschied zwischen Schutzstreifen und Radfahrstreifen liegt darin, dass Schutzstreifen durch eine unterbrochene Linie gekennzeichnet werden, die von Autofahrern bei Bedarf und ohne Gefährdung des Radfahrers überfahren werden darf.

Schutzstreifen weisen eine Breite von 1,25 bis 1,50 Meter auf, Radfahrstreifen sind in einer Breite von 1,85 bis 2 Meter mit einer durchgezogenen Linie markiert und dürfen von Autofahrern nur beim Ein- und Abbiegen überfahren werden.

Im Blickfeld der Autofahrer

Beide Radverkehrsanlagen sind auf der Fahrbahn markiert und bringen Radfahrer so in das Blickfeld der Autofahrer. Viele Radfahrer fühlen sich beim Fahren auf der Fahrbahn unsicher, doch Statistiken belegen, dass Schutzstreifen auf der Fahrbahn sicherer sind als bauliche Radwege neben dem Fußweg, da es dort eine erhöhte Gefahr durch die Vielzahl an Ein- und Ausfahrten gibt, an denen Autofahrer häufig herausfahren, ohne auf Radfahrer zu achten.

Auf der Fahrbahn wird der Radfahrer sofort wahrgenommen und muss sich nicht im Slalom um die oft in den Radweg ragenden Autohauben herumquälen.

Fahrradkultur schaffen!

Das Fahrradfahren in Bergisch Gladbach muss sicherer werden und vor allem in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger als selbstverständlich angesehen werden. Dies kann man nur schaffen, wenn der Radverkehr im Straßenraum sichtbar wird.

Ein ganzes Netz von Radschutzstreifen im Stadtgebiet soll bis zum Jahr 2022 in drei Priorisierungsstufen angelegt werden. Die ersten beiden Maßnahmen auf der Kölner Straße und der Friedrich-Offermann-Straße sind beschlossen und können schon umgesetzt werden.

Start der ersten Maßnahme in den Herbstferien

Beginnen wird die Stadt mit der Kölner Straße von der Einmündung Buddestraße bis Dariusstraße (Detailplanungen siehe Grafiken). Dort endet derzeit der Radschutzstreifen, und die Fahrradfahrer werden hinter der Kreuzung "allein gelassen". In den Herbstferien soll mit den Markierungen begonnen werden.

Im Bereich der Hausnummern 25 bis 51 entfallen die bislang auf der Fahrbahn zulässigen Parkmöglichkeiten; um Parkplätze, Radfahrstreifen und Fahrbahn nebeneinander bestehen zu lassen, ist die Straße nicht breit genug. Vor den Einzelhandelsbetrieben auf dem Gehweg vor Hausnummer 63 bis 69 können die Parkstände bestehen bleiben.

Die Anwohner wurden schon per Anschreiben über die bevorstehende Maßnahme informiert. Die Maßnahme in der Friedrich-Offermann-Straße wird im Zuge der Kanalbauarbeiten im Frühjahr 2017 durchgeführt.