Die Pommersche Lands-Mannschaft

Bergisch Gladbach (bzech). Flüchtlinge und Heimatvertriebene aus Pommern, die in Bergisch Gladbach und Umgebung Unterkunft gefunden hatten, beschlossen vor 61 Jahren, sich regelmäßig zu treffen und gründeten "Die Popmmersche Landsmannschaft Bergisch Gladbach".

Seit dieser Zeit pflegt sie Kulturgut und Bräuche aus Pommern und nimmt als kulturtragender Verein am kulturellen Leben in Bergisch Gladbach teil. Die Pommersche Landsmannschaft möchte eine Partnerschfat zwischen Deutschen und Polen mit Wahrheit und Würde, ohne Angst und Hass Grenzen überwinden und kulturelle und wirtschaftliche Leistungen beider Völker anerkennen und einander angetanes Leid nicht leugnen oder tabuisieren.

Um an das 61-jährige Bestehen in einer festlichen Stunde zu erinnern, findet am 15. Oktober, 15 Uhr im großen Saal des Bürgerzentrums Steinbreche und ab 18 Uhr das traditionelle Erntedankfest statt.