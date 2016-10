Medizindialog Thema:

Bergisch Gladbach (uw). Im Rahmen der Vortragsreihe "Medizindialog" des Evangelischen Krankenhauses Bergisch Gladbach findet am Donnerstag 6. Oktober, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr im EVK-Forum im 5. Stock des neuen Fachärztezentrums der Klinik der Vortrag "Bauchwand-, Narben- und Leistenbrüche" statt.

Für die Versorgung von Bauchwand-, Narben- und Leistenbrüchen bieten sich heute vielfältige Verfahren an. Prinzipiell stellt jeder Bruch eine Operationsindikation dar. Trotzdem stellt sich die Frage, was ist besser oder was ist besser für wen? Die klassische Operation oder der minimal-invasive Eingriff, die ambulante oder stationäre Versorgung, die Einbringung eines stützenden Netzes oder der Verzicht darauf?

Dozenten an diesem Abend sind Dr. med. Andreas Hecker (Foto links), Chefarzt Chirurgie und Viszeralchirurgie und Dr. med. Matthias Brütting, Leitender Oberarzt Abteilung Chirurgie und Viszeralchirurgie des EVK Bergisch Gladbach.

Der Eintritt ist frei, Anmeldung nicht erforderlich. Die Veranstaltung findet in Bergisch Gladbach, Ferrenbergstraße 24 statt. Infos: 02202-122-7300, www.evk-gesund.de.