Refrath (vsch). "Ein Besuch im Zoo, oh oh oh oh!" Das konnten dank der Organisation des Freundeskreises Bethanien rund 80 Kinder und Erwachsene zum Ferienende singen. Zum Start des neuen Schuljahres wurden die Kinder aus dem Bergisch Gladbacher Kinderdorf zu Tiger, Ente und Co. eingeladen.

Finanziert wurde die Aktion durch die Provinzial Geschäftsstelle in Refrath. Groß und Klein zogen durch das große Zoogelände, entdeckten ganz wilde Tiere und sehr freundliche Ziegen. Zum gemeinsamen Mittagessen lud Geschäftsstellenleiter Michael Barabanovski die Kinder zu Pommes und Eis ein. Ein gelungener Abschluss der langen Ferien, den alle nicht so schnell vergessen werden.