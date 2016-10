Bunt und informativ brachte die AIDS-Hilfe Bergisch Gladbach und das Team des "Theaterspiel aus Witten das Stück "LiebeLove and the Sexperts" auf die Bühne.

Bergisch Gladbach (uw). Dies ist der Titel des Theaterstücks, das die AIDS-Hilfe Bergisch Gladbach zusammen mit dem Team des "Theaterspiel" aus Witten in der Aula der Nelson-Mandela-Schule am Ahornweg in Bergisch Gladbach zur Aufführung gebracht hat.

"LiebeLove and the Sexperts" ist ein lustvolles Stück über Liebe und Sexualität, thematisiert Geheimnisse, Tabus und vermeintliche Peinlichkeiten. Mit viel Musik und Gesang, Live-Raps und Komik nahe an der Lebenswelt der Jugendlichen konzipiert, betreibt das Stück humorvoll und lustvolle Aufklärung.

Knapp 200 Schüler und Schülerinnen der 8. Klassen der Schule waren sehr interessierte Zuschauer des Stücks, das sich spielerisch mit der beginnenden Sexualität der jungen Menschen auseinander gesetzt hat.

Zur Zeit sucht die AIDS-Hilfe Sponsoren, damit das Theaterstück im kommenden Jahr in einer anderen Schule in Bergisch Gladbach erneut zur Aufführung und zur Aufklärung in Sachen Sexualität gebracht werden kann.