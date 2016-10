Spaß beim Lernen

Kürten-Odenthal (vsch). 16 neue iPads bringen seit diesem Schuljahr die IT-Ausstattung der Gesamtschule Kürten auf den neuesten Stand. Mit einer Unterstützung der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal von 5.000 Euro war diese Investition möglich.

Die Gesamtinvestition belief sich auf fast das Dreifache und wurde ebenso vom Förderverein der Gesamtschule mitfinanziert. Die iPads können von allen Lehrer-Kollegen für ihre Unterrichte ausgeliehen werden. Mit diesem Schritt wird das mobile Lernen flächendeckend ausgedehnt. Angeschafft wurden die Geräte inklusive eines Transport-Koffers.

Das Besondere an dem Koffer ist, dass er die bis zu 16 Apple-Tablets nicht nur auflädt, sie können auch mit einem Rechner mit Apples iTunes-Software synchronisiert werden. Der Kof-fer ist robust und abschließbar. Dies ist ein großer Schritt in Richtung Akzeptanz, Verbreitung und Mobilität an der Schule.

Tanja Paas von der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG überzeugte sich im Bio-Leistungskurs vom Einsatz der mobi-len Endgeräte beim Lernen. Motiviert zeigten sich die Schüler bei der Umsetzung der Aufgaben. Dabei geht es um den konstruktiven Einsatz von Apps, freien Bildungsmaterialien und Lernplattformen.

Auch wenn die Technik sich seit ihrer eigenen Schulzeit enorm weiterentwickelt hat, stellt Tanja Paas fest: "Im Mittelpunkt steht aber nach wie vor immer noch das Lernen."