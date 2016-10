Reges Treiben in der City auch nach Geschäftsschluss

Bergisch Gladbach (as). Gegen 18.30 Uhr wurde es gestern ungewohnt lebhaft auf dem Konrad-Adenauer-Platz. Grund hierfür war die öffentliche Veranstaltung der "Alternative für Deutschland (AfD)" im Bergischen Löwen, die nicht nur politisch aktive AfD-Anhänger mobilisierte.

Mit insgesamt 85.000 Flyern, die mit der Tagespost an die Haushalte des Rheinisch-Bergischen Kreises verschickt worden waren, erhielten die Bürger eine Einladung und die Möglichkeit nachzulesen, wofür die AfD eigentlich steht. Der für den Abend aus Kehl angereiste AfD-Bundessprecher Prof. Dr. Jörg Meuthen nahm darüber hinaus die Gelegenheit wahr, sich bei den rund 300 Veranstaltungsbesuchern persönlich vorzustellen und über die politischen Themen der AfD aus erster Hand zu informieren. Diese "Aufklärung statt Propaganda" so Dr. Uwe Höller, Stellvertretender Sprecher des Rheinisch Bergischen Kreises, sei gerade in der heutigen Zeit wichtig, um Veränderungen herbeizuführen und der wachsenden Verunsicherung zu einer vernünftigen Wende mit einem "offenen Gesicht" zu verhelfen. Dies sei um so dringlicher, als doch Wahlplakate zerstört oder Autos von Politikern angezündet werden, nur weil diese keine Mainstream-Meinung hätten.

Ein solches Treffen erforderte offensichtlich Polizeischutz, um eine friedliche und gewaltfreie Begegnung mit allen Andersdenkenden zu gewährleisten. Denn die Gegen-Bewegung ließ nicht lange auf sich warten. Parteinahe Bündnisse wie die DKP Köln und "Die Linke von Bergisch Gladbach", sowie Hochschulgruppen der Linken wie die "Kölner Studis gegen Rechts" und die SDS Köln, aber auch Aktive Verbände wie das "Mentoren-Projekt vom Q1" und "Being a Refugee" oder die "Syrer in Bergisch Gladbach" hatten zur gleichzeitigen Protest-Kundgebung auf dem Marktplatz aufgerufen. Patrick Graf, der zusammen mit Marten Pigorsch die Organisation der Gegenkundgebung "Bergisch Gladbach gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit" übernommen hatte und auch für die Moderation zuständig war, freute sich über den regen Zuspruch in der Bevölkerung. Schließlich hatten sich ca. 300 Menschen angemeldet, und das, obwohl der Aufruf erst am vorigen Freitag vor dem langen Wochenende publik gemacht wurde. Insgesamt verlief der Abend ohne nennenswerte Zwischenfälle, so dass die Polizei rein präventiv arbeiten konnte.