Ex-Kinderchor Olpe feiert

Kürten-Olpe (kli). Der Kinderchor Kürten-Olpe wurde 1966 von Josef Bosbach mit fünf Mädels gegründet. Diese waren Ursula, Tochter des Chorgründers und ihre vier Cousinen im Alter von sieben bis neuen Jahren. Schnell wurden es mehr Kinder, die Interesse am Chorgesang hatten.

Insgesamt hat der Chor fast 20 Jahre bestanden und so auch mehrere Generationen umfasst.

Nun soll im Rahmen des Weinfestes, das der Pfarrcäcilienchor Olpe seit Jahrzenten im Oktober ausrichtet, ein Wiedersehen feiern für alle, die sich noch gerne an diese schöne Zeit erinnern. Viele ehemalige Kinderchormitglieder sind später in den Kirchenchor gewechselt und haben dort gesungen oder singen auch heute noch und waren ein gutes Fundament für diesen Chor.

Deshalb wurde entschieden, das Treffen im Rahmen des Weinfestes stattfinden zu lassen und man dankt dem Pfarrcäcilienchor Olpe, der dieses möglich macht.

Das Weinfest findet am Samstag, 29. Oktober um 19 Uhr im Pfarrsaal in Kürten-Olpe statt. Am Nachmittag um 15 Uhr wollen sich alle ehemaligen Kinderchorsängerinnen und -säger treffen, um nochmal miteinander zu singen.

Um der Organisatorin Ursula Kremer, Tochter des Verstorbenen Chorgründers, die Planung zu erleichtern, wird um Anmeldung unter kinderchor-olpe@online.de gebeten.

Weitere Infos und Fotos gibt es auch auf der facebook-Seite des Pfarrcäcilienchors Olpe. Wer noch Fotos aus dieser Zeit hat, kann diese ebenfalls dorthin senden, damit für den Abend eine Fotoschau zusammengestellt werden kann.